'Met 57 van die knotsgekke Grunnegers naar Bergamo'

Een bus voor fanatieke Beertsters vertrok vrijdagochtend vroeg naar Bergamo om daar Hans Hateboer te bezoeken. En Virgil van Dijk is de duurste verdediger, maar is hij ook de beste? Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Hogere straf voor Jumbo-afperser

Stadjer Alex O. heeft in hoger beroep een langere gevangenisstraf gekregen voor het afpersen van Jumbo-winkels in Groningen. O. dreigde de supermarkten op te blazen als hij geen geld in de vorm van bitcoins kreeg.

Daarvoor moet hij van het gerechtshof nu tien jaar de cel in. Zijn advocaat is het er niet mee eens, of hij in cassatie gaat, is nog niet bekend.

2. Hakenkruisen langs de N33

'Dit kan niet, het gaat echt te ver.' In Meeden kan de actie tegen de windmolens niet op goedkeuring rekenen.

Onbekenden zetten vrijdag vlaggetjes met daarop hakenkruisen langs de N33 neer. Rijkswaterstaat haalde de vlaggen vanmiddag weg, de politie onderzoekt wie er achter de actie zit.

3. Troep in het Noorderplantsoen

Het is omwonenden een doorn in het oog: de troep in het Noorderplantsoen na een zomerse dag. Vrijdagochtend moesten veertien medewerkers aan de slag om het afval op te ruimen...

4. Ben je voor of tegen?

Maandag wordt het Nationaal Jeugddebat gehouden in de Tweede Kamer. Twee Groningers die de voorrondes hebben overleefd zijn de 17-jarige Floris Blaauw uit Veendam en de 15-jarige Judith Kor uit Blijham.

In Noord Vandaag gaven ze alvast een voorproefje...

5. '57 van die knotsgekke Grunnegers naar Bergamo'

57 fans van Hans Hateboer uit Beerta zijn onderweg naar het Italiaanse Bergamo om een wedstrijd van hun held te bezoeken. De fantour is georganiseerd door pa Hateboer. De deelnemers moesten vanochtend vroeg voor uit de veren.

6. De man van 85 miljoen

Oud-FC Groningen-verdediger Virgil van Dijk werd onlangs voor 85 miljoen verkocht aan Liverpool. Daarmee werd hij de duurste verdediger ooit. Maar is hij ook de beste?

