NOM investeerde ruim 16 miljoen in bedrijven

De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) heeft het afgelopen jaar 16,1 miljoen euro geïnvesteerd in 78 bedrijven. Bovendien waren er eind vorig jaar bij alle door de NOM en door haar beheerde fondsen ruim 3100 mensen werkzaam.

Dat blijkt uit de jaarcijfers, die de NOM vrijdag bekend heeft gemaakt. Er is vorig jaar sowieso door de noordelijke ondernemingen flink geïnvesteerd in groei en innovatie, waarbij een groot aantal banen is gecreëerd. 'De resultaten laten zien dat wij als NOM hieraan een belangrijke bijdrage hebben geleverd', zegt NOM-directeur Siem Jansen.

TopDutch

'De start van de TopDutch campagne was een van de hoogtepunten, waarvan we de komende jaren nog meer vruchten hopen te plukken ', zegt Jansen. 'Het effect van een goed imago is lastig meetbaar, maar het kan een essentieel verschil maken. Dat er positief over Noord-Nederland wordt gesproken, vergroot de eigenwaarde en dat stimuleert het ondernemerschap.'