Lang gekoesterde wens komt uit met aanleg faunapassages A28 en A7

Een lang gekoesterde wens van natuurorganisaties komt uit: er worden faunapassages aangelegd onder de A28 bij Eelde en de A7 bij Foxhol.

Ook komen er vier kleinere passages in provinciale wegen in Midden-Groningen en Haren. De totale kosten bedragen 6,5 miljoen euro. De provincie Groningen betaalt drie miljoen euro, Europa draagt ook drie miljoen euro bij en de provincie Drenthe een half miljoen euro.

Betonnen muur

Er werd de laatste jaren met name aangedrongen op de aanleg van een passage onder de A28. De beide banen van die weg worden gescheiden door een betonnen muurtje. Dieren die het wagen de drukke weg over te steken stuiten op die muur, waarna ze terug moeten met een grote kans overreden te worden. Dat kost ieder jaar dodelijke slachtoffers, waaronder otters en dassen.

Netwerk

Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer zijn de passages een logisch gevolg van de afspraken om een netwerk te vormen van natuurgebieden in Nederland. In onze regio gaat het om bijvoorbeeld De Onlanden, de Drentsche Aa, het Hunzedal en het Roegwold.

'Geen tien jaar wachten'

Het is opmerkelijk dat de provincie nu betaalt voor passages onder twee rijkswegen, terwijl dat eigenlijk een taak van de overheid is. Staghouwer: 'We hebben het geld gereserveerd en als we op het Rijk moeten wachten kan het nog wel tien jaar duren voor het zover is. Daar kunnen we niet op wachten.'

Het is de bedoeling dat de passages in 2019 of 2020 worden aangelegd.