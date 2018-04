Winschoter vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs

Een 60-jarige man uit Winschoten is vrijdag door de rechtbank vrijgesproken van het groomen van een 13-jarige jongen. De man zou het hebben voorzien op een seksueel getinte afspraak met de jongen, maar de rechtbank vindt daarvoor onvoldoende bewijs.

De man wilde in gesprek met de jongen. Die vertelde dat aan zijn moeder. Zij zag dat er in de online-gesprekken tussen de twee seksueel getinte uitspraken werden gedaan. Meteen gingen alarmbellen rinkelen. De ouders deden aangifte tegen de Winschoter.

Werkstraf geëist

De officier had 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijk cel tegen de man geëist. Toch beslistte de rechtbank anders. Er kan namelijk niet worden aangetoond dat er daadwerkelijk een ontmoeting zou gaan plaatsvinden tussen de twee, is het oordeel van de rechtbank.

De man heeft wellicht een voorstel gedaan tot het ontmoeten, maar 'een verwezenlijking daarvan is niet gebeurd', zei de rechter. Voor groomen was onvoldoende bewijs. De man werd vrijgesproken.

Conflict

De rechtbank deed in deze zaak meteen uitspraak. De Winschoter was niet op zitting aanwezig in verband met een operatie. Wel had hij zijn raadsman laten weten dat hij vermoedde dat de vader van de jongen achter de aangifte zat. De Winschoter en de vader van de jongen hebben een langslepend conflict over geld.