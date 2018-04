Nieuw schadeloket ontvangt 1283 nieuwe meldingen

De eerste maand voor het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen zit er op. En dat leverde 1283 nieuwe meldingen met aardbevingsschade op. Dat heeft de commissie op haar website bekend gemaakt.

Deze week zijn schade-experts bij de eerste bewoners geweest voor het opnemen van een schade en het opstellen van een schaderapport. Deze bewoners kregen ook bezoek van een zaakbegeleider die voor hen aanspreekpunt is en hen begeleidt in het proces van schadeafhandeling. De komende weken worden de eerste besluiten verwacht over schadevergoeding.

De afgelopen week legden deskundigen en zaakbegeleiders nog enkele bezoeken af per dag, in de komende weken zal het aantal afspraken steeds groter worden.