Kunstgras niet bespeelbaar; duel van FC Emmen afgelast

Trainer Dick Lukkien van FC Emmen zal vrijdagavond ongetwijfeld raar hebben opgekeken. Het competitieduel in en tegen Den Bosch werd afgelast omdat het veld onbespeeldbaar en dat terwijl er een kunstgrasveld ligt

D'r zaten echter een aantal scheuren scheuren in de kunstgrasmat. Pogingen om de boel tijdig en afdoende te repareren, haalden niets uit. Bijna drie kwartier nadat de wedstrijd had moeten beginnen, besloot de wedstrijdleiding het duel volledig te annuleren.



Maandag?

De KNVB zal op korte termijn de afgelaste wedstrijd opnieuw op de kalender zetten. 'Het zal waarschijnlijk komende maandag worden, maar daarvoor moeten de lokale autoriteiten nog toestemming geven', liet directeur Paul van der Kraan van FC Den Bosch bij Omroep Brabant weten.

Plukken

Volgens de clubleider was er sprake van een stuk kunstgras dat over een lengte van anderhalf meter was losgekomen in één van de strafschopgebieden. 'We kregen van de KNVB drie kwartier de tijd om dat probleem op te lossen. Dat lukte ons, maar helaas vond een van de assistent-scheidsrechters het toen nodig om op verschillende plekken ter controle het kunstgras omhoog te trekken. En ja, als je aan die mat gaat lopen plukken, komt hij omhoog en gaat het kapot. Volgens onze onderhoudsdienst was de mat verder prima in orde.'