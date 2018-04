Jan Mulder: Mijn Gronings hart bloedt

'Het is een kermis aan lichten, het klinkt als Boeing 737's die dag en nacht dalen. Mijn Groningse hart bloedt. Kunnen die zestien toeterende palen niet ergens anders heen?'

De boodschap van Jan Mulder uit Nieuwolda vrijdagavond was duidelijk: geen windmolens erbij rond Delfzijl. Mulder zei dit tijdens de debatavond over de bouw van windmolens in het Eemsdeltagebied in partycentrum De Bolder in Delfzijl.

Dreigbrief

De politie surveilleerde gedurende de avond. Het debat zou eigenlijk vorige maand gehouden worden in dorpsherberg Lanting in Meedhuizen, maar werd afgelast nadat Mulder en oud-journalist Cees Stolk een dreigbrief kregen.

In de envelop zat een lucifer en de boodschap dat hun huis in de fik zou worden gestoken als ze op de avond kwamen praten. Mulder: 'Ik laat me niet bang maken door dat soort briefjes. Die komen van iemand die nog een hele hoop moet leren.'

Uitgesteld

De herberg kon de veiligheid niet garanderen. In overleg met burgemeester Gerard Beukema werd de avond uitgesteld. Vrijdagavond was in en om De Bolder daarom extra politiesurveillance.

Tijdens het debat, beter verwoord protestavond, kwamen verschillende mensen aan het woord. Naast Mulder en Stolk onder meer ook Lies Zondag van N33 Tegenwind. Ze zei dat inwoners worden bedreigd. 'Niet zoals Jan en Cees met een dreigbrief, maar uit - zoals het lijkt - volstrekt legale hoek. Het zijn het Rijk, de provincie en de gemeente die windmolens toestaan hier.'



Moorlag

Opvallend was de aanwezigheid van PvdA-Kamerlid William Moorlag. Als gedeputeerde zorgde hij voor de ontwikkeling van de plannen voor een windpark langs de N33 bij Meeden. Hij werd door tegenstanders van de windmolens gehaat en onder meer als kampbeul afgebeeld op posters. 'Ik ben uitgenodigd om hierbij te zijn, dus ik ga graag het gesprek aan. De toekomst van windmolens ligt op zee en daar werk ik graag aan mee', zei Moorlag.

De avond werd georganiseerd door Jan Wierenga uit Meedhuizen. Hij deed een oproep aan gemeenteraadsleden om beter naar inwoners te luisteren en tegen windmolenplannen te stemmen.

Petitie

Ook ging er een petitie rond tegen de plannen in het Eemsdeltagebied. Deze werd enkele tientallen keren ondertekend. Lies Zondag wil de handtekeningen overhandigen aan minister Eric Wiebes van Economischie Zaken.