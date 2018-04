Deel dit artikel:











Auto brandt uit in Overschild (Foto: 112groningen.nl)

Aan de Meenteweg in Overschild is vrijdagavond een auto in vlammen op gegaan. De oorzaak is onbekend.

De Meenteweg werd uit voorzorg afgesloten, zodat de brandweer het vuur kon blussen. Er raakte niemand gewond.