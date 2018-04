Een klein brandje in een studentenwoning aan Antillenstraat in Groningen heeft vrijdagavond voor enige consternatie gezorgd.

Enkele kranten en folders stonden plotseling in brand. De brandweer was er snel bij en kon voorkomen dat vuur om zich heen greep in de containerwoning.

De studenten moesten even naar buiten, maar al snel weer het complex binnen.