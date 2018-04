Ravage na ongeluk in Niehove

Bij een ongeluk op de Gaaikemaweg in Niehove is vrijdagnacht een enorme ravage ontstaan.

De bestuurder van een pick-up reed rond half één richting Kommerzijl toen hij in een flauwe bocht de macht over het stuur verloor. De wagen ramde vervolgens twee auto's en een aanhanger die bij een woning geparkeerd stonden. Uiteindelijk kwam de pick-up tegen een boom tot stilstand.

De brandweer, twee ambulances en een traumahelikopter kwamen om eerste hulp te verlenen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend.