Column: Koninklijk bezoek

Terwijl de film van je leven pas vlak voor de dood aan je voorbij schijnt te trekken, kun je nu al het hele beeldverslag van Koningsdag voor je geestesoog oproepen. Het enige wat we nog niet weten is wat voor weer het wordt en wat Máxima draagt.

Voor de rest staat alles vast. De route, het decor, de acteurs en hun teksten. Van minuut tot minuut is het draaiboek uitgekauwd. Over elke meter is nagedacht. Dat moet ook wel, want de koninklijke familie moet ongeveer twee uur doen over een stukje van hooguit een kilometer, dus bij praktisch elke stoeptegel moeten ze ergens stilstaan, van een concert, via een voetbalclinic door Ronald Koeman, een dansvoorstelling, een exposé over aardbevingen, studenten die hun studie aanprijzen, wervende praatjes over groene energie, reclame voor Noorderslag tot en met de vertolking van Mien Grunneger Stad door Arnold Veeman op de Vismarkt. Het ultieme variaprogramma dus. Het moet een leerzaam bezoek worden voor de Oranjes, waar ze later met plezier aan terugdenken. Je vraagt je af hoe de koninklijke familie tijdens zo'n bezoek ooit tijd heeft gehad voor koekhappen en wc-pot werpen.

We kunnen zelfs de soundtrack al voorspellen die Lucky TV een dagje later onder die beelden zet:

Willy (in gesprek met Albert Rodenboog): 'Ja, jullie hebben aardbevingen hè? Heb ik van gehoord. Best wel klote, joh. Als een of andere mafkees een scheur in Paleis Noordeinde zou maken zou ik ook supergestrest zijn. Ken ik weer met Max naar de Gamma voor een nieuw behangetje, je wil nie weten hoe lang dat duurt, voor ik die een knoop heb doorgehakt.'

Max: 'Nou Willy, het was anders wel je moeder die zo nodig dat stomme roze streepje moest hebben, tot in onze slaapkamer aan toe.'

Willy: 'Hou nou effe je kop, Max. Ik ga nu een balletje trappen met Ronald Koeman, gaan we straks samen met Ben over groene energie lullen. Weet je wel, Ben Woldring die laatst nog bij ons is wezen gourmetten…'

Max: 'Ja, die toen dat gat in me damast heeft gebrand. Leuke vrienden heb jij.'

Koningsdag-karaoke.

De liturgie van een koninklijk bezoek is in beton gegoten. In de wc van Paleis Noordeinde mag dan het tegeltje hangen met de tekst 'Van het concert des levens kent niemand het program' (ooit nog van Juliana geweest), voor Koningsdag geldt het omgekeerde. Zo hoort het ook, want de essentie van een ritueel is dat het precies volgens de voorschriften verloopt. Het dagelijkse leven, zelfs dat van Willem-Alexander, is al verrassend genoeg. En binnen die voorschriften mag dan weer van alles. Zo luisteren de miesmachers van het Republikeins Genootschap de verjaardag van de koning weer eens op met hun azijnpisserij over de monarchie. Mag allemaal, blijkbaar zonder dat Zijne Majesteit in de verleiding komt die oproerkraaiers in het cachot te zetten. Kom daar maar eens om in een republiek. Alles mag op Koningsdag, als het maar op het programma staat.

Goed, we hebben dat hele programma dus voor ogen. Hoeven we vrijdag dan niet meer te kijken? Natuurlijk wel! Dan kunnen we ons juist gaan concentreren op de details, die er echt toe doen op Koningsdag. De jurk van Máxima en de dracht van de prinsesjes.