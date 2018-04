Delfzijlster bouwt 'uitleenwoonwagen voor iedereen die het nodig heeft'

De geur van hout komt je tegemoet als je de woonkamer binnenstapt. Eddy Leegstra uit Delfzijl heeft een woonwagen gemaakt. Niet voor hemzelf, maar voor mensen die het nodig hebben.

De spiksplinternieuwe woonwagen gaat naar Drenthe. Daar organiseert KIKA een fijn weekend voor kinderen met leukemie. 'Mijn achterbuurjongen heeft leukemie', vertelt Leegstra. 'Ik vind dat heel heftig. Ook voor de ouders; er komt zo veel op je af. Ik begrijp goed dat je er dan even tussenuit wilt.'

Best een beetje spannend

'Het is nu wel een beetje een rommeltje', zegt Leegstra tegen het team van Expeditie Grunnen. 'Maar dat komt omdat we zo op transport gaan. Ik vind het best wel een beetje spannend, want we moeten 58 kilometer rijden'. Gisteren heeft Leegstra een proefrit gemaakt. 'De schuine bochten worden spannend, maar ik heb vertrouwen in de chauffeur.'

Een woonwagen voor iedereen

'Als er mensen op mijn pad komen die het nodig hebben, dan mogen ze in de woonwagen', vertelt Leegstra. 'Niet alleen zieke mensen hoor, iedereen.'

