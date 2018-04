Deel dit artikel:











'De klokken zijn een soort verlengstuk van mijn stem' (Foto: Jan de Jonge/GroningeninBeeld/Archief)

De kans dat je net in je dorp of stad de klokken hebt horen luiden, is groter dan normaal.

2018 is door de Europese Unie uitgeroepen tot Jaar van het Culturele Erfgoed. De Spaanse organisatie Hispania Nostra INTBAU vraagt alle plaatsen in Europa waar klokken nog met de hand worden geluid, die zaterdagmiddag om twaalf uur te laten horen. Het uiteindelijke doel is om het handmatig klokkenluiden op de lijst van Immaterieel Menselijk Erfgoed van UNESCO te krijgen. In Appingedam luidt stadsbeiaardier Adolph Rots de klokken. Hij hoopt dat het handmatig klokkenluiden op de lijst van immaterieel erfgoed komt. 'Dit gebeurt al eeuwenlang. De klokken zijn een soort verlengstuk van je roepstem. Helaas is het steeds lastiger om jonge mensen voor deze oude werkwijze te interesseren.' Lees ook: - Beiaardier stopt met spelen op 'iconisch' carillon Martinitoren

