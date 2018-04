Pannenkoek? Kom maar vliegend halen (video-update)

Vanuit heel Nederland voor een pannenkoek naar Oostwold. Met de auto doe je het niet zo snel, maar met het vliegtuig wel!

Zelfgebouwd vliegtuig

Zo dachten Jan Hermsen en zijn vrouw uit het Gelderse Teuge er ook over. Hermsen heeft zijn PH-AMJ vliegtuig helemaal zelf gemaakt. Negen jaar heeft hij gedaan over het bouwen ervan. 'Als je je houdt aan de tekeningen en aan de maten, dan kan er weinig misgaan', vertelt Hermsen over het proces.

Naar Australië

Hermsen kan 1400 kilometer vliegen op één tank. 'Dat betekent dat ik ook naar Australië kan vliegen.' 'Naar Australië?', vraagt presentator Ronald Niemeijer. 'Ja, dan moet ik wel tanken ondertussen natuurlijk', lacht de piloot.

Maar een trip naar Australië is nog niet gepland. In 2001 is Hermsen begonnen met het bouwen van zijn vliegtuig. In 2010 was het vliegtuig klaar. 'Het kan natuurlijk veel sneller, maar het is een hobby, van een oude man', zegt hij wijzend op zijn grijze haren.

Een verre reis

Tot nu toe is Hermsen vooral in de luchten van Frankrijk, België, Duitsland en Nederland te vinden. Een verre reis staat nog wel op zijn verlanglijstje. Maar nu eerst pannenkoeken eten bij de Pancake Fly-inn in Oostwold.

Heb jij ook een tip voor Expeditie Grunnen? Stuur ons een bericht via de Facebookpagina.