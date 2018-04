Expeditie Grunnen: kiekt achter diek

Het is vandaag wereldwijd de vismigratiedag. Bij het gemaal Rozema in Termunterzijl is een vispassage. Jaarlijks zwemmen hier miljoenen vissen door.

'Voor ons zijn de dijken goed', vertelt Aquatisch ecoloog Peter Paul Schollema. 'Maar de vissen worden gescheiden van het zoute en zoete water.' Terwijl ze rond deze tijd het land in willen om op te groeien en / of te paaien. Meer weten? Dat zie je in de uitzending van Expeditie Grunnen.

