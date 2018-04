Actie 'Bloeiend Verzet' staat in bloei

De actie 'Bloeiend Verzet' op initiatief van SP-Kamerlid Sandra Beckerman is vandaag geopend met het Bloeifeest in Uithuizen.

Vorig jaar zijn er 17.500 bloembollen geplant in de strijd tegen aardbevingen, als eerbetoon voor de Groningers die strijden tegen de gaswinning.

Kop dr veur

De inmiddels opgekomen bloemen laten de kreet 'Kop dr Veur' zien. 'Het is een dag waarop we de helden die strijden tegen de gaswinning in het zonnetje willen zetten', laat Sandra Beckerman weten die vandaag ook aanwezig is. 'Ze verdienen bloemen en die staan hier op het veld.'

Naast het SP-Kamerlid waren ook Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Antje Diertens (D66) van de partij.

Onduidelijkheid over tweede editie

Het bloemeneerbetoon ontstond na een oproep van Beckerman op Facebook. Het is nog onduidelijk of er een tweede editie komt.

'Misschien is het leuk om bij te planten om het op die manier groter en groter te maken', laat ze weten. Of het bijpoten op de huidige locatie gaat gebeuren laat ze in het midden. 'Misschien kunnen we wel een heel lint maken in Groningen. Er is nog heel veel mogelijk.'

Lees ook:

- Actie 'Bloeiend Verzet' van start met planten 17.500 bloembollen