Wethouderskandidaat Machteld Luijken trekt zich terug na ophef

Machteld Luijken trekt zich terug als wethouderskandidaat namens de SP in Stadskanaal. De partij zegt 'binnen enkele dagen' met een nieuwe wethouderskandidaat te komen.

De SP is met de ChristenUnie, het CDA en de VVD in gesprek over het vormen van een nieuw college, waarbij Luijken de kandidaat-wethouder is voor de partij.

Wrijvingen uit het verleden

'Afgelopen week is mijn naam in verband gebracht met wrijvingen uit het verleden, waardoor onrust ontstond in de media. Het gaat bij de SP niet om de poppetjes, maar om de inhoud, zegt Luijken.

'In het partijbelang en het belang van onze stemmers heb ik besloten me terug te trekken.'

Onderhandelingen kunnen doorgaan

De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie voor Stadskanaal kunnen volgens de SP doorgaan. 'Wij hebben begrip voor het besluit van Machteld. Wij hebben nooit het vertrouwen in haar verloren', zegt SP-afdelingsvoorzitter Evert Idema.

De SP wil de komende dagen met een nieuw onderhandelingsteam verder gaan onderhandelen. 'Maar dan wel over de inhoud', aldus Idema. 'De komende dagen zullen wij met een eventuele wethouderskandidaat komen.'

Hommeles binnen de SP

Afgelopen donderdag werd bekend dat voormalige raadsleden Ellen Zeegers en Gerrie Kremer zich hebben teruggetrokken uit de SP. Ook webmaster Rens Klumpers is er klaar mee.

De reden was de autoritaire houding van Luijken. In een interne e-mail die in handen is van RTV Noord, stelde Zeegers dat de laatste vijf maanden als raadslid binnen de partij 'een ramp' zijn geweest.

