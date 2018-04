Drones op Koningsdag: 'Dit is de techniek van de toekomst'

Het leek rustig dit weekend op Groningen Airport Eelde. Even geen vertrekkende vluchten. Maar schijn bedriegt: in één van de hangars worden de laatste voorbereidingen getroffen voor Koningsdag.

Koningsdag is dit jaar ook een beetje 'Droningsdag'. Een groepje van vijf kinderen gaat op het Kinderplein aan de drie prinsesjes uitleggen hoe ze met een drone moeten vliegen.

Tips

Hebel is één van de kinderen die het de prinsesjes uit gaat leggen. 'Niet direct het gas voluit doen', is zijn belangrijkste tip. 'Want dan gaat 'ie wel erg hoog. Dan gaat ie helemaal de lucht in.'

Volgens Hebel is het niet gevaarlijk om met drones te vliegen terwijl er veel mensen staan te kijken. 'Er is een kooi waar we ingaan.' De drone kan dus niet naar buiten, maar wordt door de muren van de kooi tegengehouden. Wel is het spannend. Het zijn immers wel de prinsesjes die hij straks, samen met vier anderen, les gaat geven.

Techniek van de toekomst

De kinderen zelf krijgen op de luchthaven les van Tim Spijker. 'Over het algemeen pakken ze het snel op.' En dat is belangrijk: 'Het is natuurlijk de techniek van de toekomst', zegt hij.

'We zien dat er steeds meer werk in komt, en dat er steeds meer technologische stappen in worden gemaakt. Straks worden er pakketjes mee bezorgd. Voor kinderen is het goed om vroeg te beginnen met het besturen van zo'n drone.'

Bommen Berend

De initiatiefnemer van het drone-vliegen met Koningsdag is Simon Voogd. Hij heeft al eerder iets dergelijks gedaan: vorig jaar tijdens Bommen Berend. 'Toen hebben we met een dronedomeop de Vismarkt gestaan.'

Voogd heeft zelf contact opgenomen met de organisatie. 'Die vond het een erg goed idee, en nu staan we op de wandelroute van de Koning', glundert hij.

Erg vermakelijk

Volgens drone-leraar Spijker gaan de prinsesjes het drone-vliegen niet meteen net zo goed kunnen als zijn pupillen. 'Maar misschien dat ze wel getriggerd worden en denken 'dit is leuk, dit wil ik vaker gaan doen'.'

Spijker heeft goede hoop: 'Behalve dat het heel leerzaam is, is het ook gewoon erg vermakelijk.'

