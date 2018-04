Jong FC Groningen verliest van Jong FC Twente

Jong FC Groningen heeft de uitwedstrijd tegen Jong FC Twente met 3-2 verloren. De beslissing viel twee minuten voor tijd. De thuisploeg benutte een penalty na een handsbal in het strafschopgebied van Lars Kramer.

Groningen kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong via Michael Breij. Tim Freriks miste daarna een grote kans op 2-0. Een minuut voor rust kwam Twente langszij vanaf de strafschopstip. 'Een makkelijk gegeven penalty', was het oordeel van trainer Alfons Arts.

Lang gelijk op

In de tweede helft ging het ook lang gelijk op. De Tukkers namen de leiding, maar Uriel Antuna bracht de ploegen na een goede aanval weer op gelijke hoogte.

Het duel leek geen winnaar te krijgen totdat de scheidsrechter diep in de tweede helft nogmaals een strafschop toekende aan Twente.

Jong FC Groningen staat op de zevende plaats in de Derde Divisie met 48 punten uit 28 wedstrijden.

