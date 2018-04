Lycurgus heeft derde landstitel voor het grijpen na ruime zege in Doetinchem

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben nog één overwinning nodig voor de derde landstitel in de historie van de club. In Doetinchem werd zaterdagavond ook het tweede finaleduel gewonnen van Seesing Personeel Orion (0-3).

Lycurgus begon met dezelfde spelers aan de wedstrijd als vorige week zondag: Wytze Kooistra, Carlos Mora Sabaté, Trifon Lapkov, Frits van Gestel, Niels de Vries, Dennis Borst en Erik Mattson.

Scherp begin

De Groningers, die werden aangemoedigd door meer dan dertig meegereisde supporters, gingen scherp van start. De eerste set eindigde in 16-25.

Tweede set

Een kleine vierhonderd toeschouwers zagen vervolgens dat Lycurgus in het tweede bedrijf ongeveer halverwege afstand nam (19-25).

Spannend

De derde set bleef lange tijd spannend, maar uiteindelijk trokken de Groningers opnieuw aan het langste eind (23-25).

MartiniPlaza

Vorige week zondag won Lycurgus thuis al met 3-1 van Orion. Hierdoor is de stand in de best-of-five serie 2-0 voor de Groningers, waardoor de landstitel volgende week zondag in MartiniPlaza veroverd kan worden.

Derde titel?

Bij winst pakt Lycurgus de derde landstitel op rij. Ook in 2016 en 2017 was Orion de tegenstander in de finale.

