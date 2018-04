Vier Roemenen geven VVS 4 'power'

Er spelen vier Roemenen bij VVS 4. Ze werken op één van de scheepswerven in Westerbroek. Op zaterdag staan ze op het veld in Oostwold.

Dragos is één van hen. 'VVS is power', zegt hij na de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Glimmen. Daar heeft hij zelf een groot aandeel in. Na twintig seconden glipt de behendige aanvaller al door de verdediging van de tegenstander. Hij tikt de bal vervolgens listig in de verre hoek. Ook de derde treffer komt op zijn naam. Een afstandsschot verdwijnt in de kruising.

Naar het eerste?

Zijn collega-aanvaller Mihai scoort één keer. Het is wel duidelijk dat de Roemen een aanwinst zijn voor de club. Langs de lijn wordt hardop geroepen dat ze wel in het eerste kunnen spelen. Maar helaas, ze hebben doordeweeks geen tijd om te trainen. Hun werktijden passen daar niet bij.

Ze maken het seizoen af bij VVS. Daarna gaan ze terug naar Roemenië of worden ze ergens anders geplaatst door het uitzendbureau.