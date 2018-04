Ramkraak in Oude Pekela; uitgebrande auto gevonden (update)

Een winkel aan de Feiko Clockstraat in Oude Pekela was zaterdagnacht het doelwit van een ramkraak.

Buurtbewoners belden de politie rond kwart over één. Volgens een getuige was een auto met opzet de winkel binnengereden. Een aantal personen zou uit de wagen zijn gestapt en korte tijd later weer zijn vertrokken.

Uitgebrande auto

Via een Burgernetmelding vroeg de politie aan mensen of ze een beschadigde, mogelijk grijze auto hadden gezien. Later in de nacht vond de politie een uitgebrande wagen aan de Lloydsweg in Veendam. Mogelijk is dit het voertuig dat bij de ramkraak is gebruikt.

Het is niet bekend of de inbrekers iets hebben buitgemaakt. De politie heeft buurtonderzoek gedaan en in en rondom de winkel is sporenonderzoek verricht.