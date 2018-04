In de nacht van zaterdag op zondag is een (poging tot) ramkraak geweest in een winkelpand aan de F. Clockstraat in Oude Pekela.

Dat meldt de politie. Een auto is door de winkelpui heen gereden, en is korte tijd later ervandoor gegaan. Via een burgernetmelding werd gevraagd of een auto met mogelijke schade is gezien.

Het is niet bekend of er iets is weggenomen uit de winkel. De politie doet onderzoek.