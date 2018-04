Vluchten tussen Eelde en München geannuleerd; passagiers gestrand

De vluchten tussen Groningen Airport Eelde en München zijn zondag geannuleerd.

Hierdoor zijn in ieder geval in München reizigers gestrand die terug willen naar Eelde.

Gestrande passagiers

Bij RTV Noord kwam zaterdagavond een mail binnen van een passagier die gestrand was in München. Hij schrijft: 'Gisteren (vrijdag) kregen wij via de sms en e-mail bericht van Nordica dat onze vlucht van vandaag van München naar Eelde plotseling was gecanceld. Via veel omwegen hebben wij uiteindelijk kunnen regelen dat wij vandaag verlaat van München via Amsterdam naar Groningen kunnen. In het eerste aanbod van Nordica was dit niet eens mogelijk en moesten wij zelfs een dag wachten om terug te keren naar Eelde.'

Een andere reiziger mailt: 'Wij proberen al twee dagen naar München te komen vanaf Eelde. Zaterdagochtend werd de vlucht geannuleerd, zonder bericht. We zagen het op het vliegveld pas. Vanochtend weer hetzelfde. Weer niet geïnformeerd. Nu proberen we het morgen nog een keer. Alternatieven die worden geboden, slaan nergens op.'

Technisch probleem

Woordvoerder Bowy Odink van Groningen Airport Eelde zegt dat hij het 'ontzettend vervelend en oncomfortabel' vindt voor de gestrande passagiers. Volgens Nordica is er sprake van een technisch probleem. 'Dat zou vanmorgen zijn ontstaan en ze hopen dat vanmiddag de vlucht naar Kopenhagen wel door kan gaan. Mocht dat niet zo zijn, dan regelt Nordica in ieder geval een ander vliegtuig voor morgenochtend, dus die vlucht gaat zeker door', vertelt Odink.

Hierdoor blijft het onduidelijk waarom de passagiers vrijdag al een sms en e-mail hebben gekregen van Nordica dat de vlucht van München naar Eelde niet door zou gaan.

BMI Regional

Groningen Airport Eelde liet afgelopen februari nog weten in gesprek te gaan met vliegmaatschappij Nordica over de vele geannuleerde vluchten tussen Eelde en Kopenhagen. Van december tot maart zijn zeker twaalf vluchten op die lijn niet doorgegaan. Die problemen zouden vooral de schuld zijn geweest van de Britse vliegmaatschappij BMI Regional. Zij leveren de crew en toestellen aan Nordica en hadden vaak personele en technische problemen.

Odink zei in februari ook uit te kijken naar het moment dat München zou worden toegevoegd aan de bestemmingen van Groningen Airport Eelde. BMI Regional zou dan overbodig zijn, omdat Nordica een toestel op Eelde zou stallen met lokaal personeel. 'Dan kan Nordica sneller ingrijpen en kunnen wij sneller schakelen bij eventuele problemen', vertelde Odink toen.

