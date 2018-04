Winschoten krijgt weer een straattheaterfestival

Het straattheaterfestival Waterbei keert deze zomer weer terug in Winschoten. Het festival werd voor het laatst gehouden in 2014. Daarna kreeg de organisatie de financiën niet rond. Dat is dit jaar wel gelukt.

De ondernemers in Winschoten benaderden organisator Reinder Klein om het festival weer op te starten. 'Ze wilden meer activiteit in de straten en wilden Waterbei terug omdat het geweldig leeft in Winschoten', laat Klein weten. Hij zegt vele positieve reacties te krijgen op de herstart van het festival.

Geen Italianen of Spanjaarden

Tijdens eerdere edities kwamen de acts onder meer uit Spanje en Italië. Dat is er dit jaar niet bij. 'We doen dat niet meer gezien de dekking van de kosten. De artiesten van dit jaar komen uit Nederland, België en Duitsland. We willen ze wel graag erbij hebben, maar financieel is het geen haalbare kaart', zegt de organisator.

Ambities

Het is niet de bedoeling dat Waterbei weer een jaar niks van zich laat horen. 'Onze ambitie is om door te gaan. Volgend jaar gaat het zeker opnieuw door. We gaan het niet voor één jaar opzetten.'

Waterbei wordt gehouden op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september.

