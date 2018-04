GHHC ontsnapt aan directe degradatie na winst op laatste speeldag

De hockeysters van GHHC hebben zondagmiddag in Utrecht directe degradatie uit de hoofdklasse afgewend. Door een 2-1 zege op bezoek bij Kampong werd de laatste plaats overgedaan aan Nijmegen dat nu rechtstreeks degradeert.

Play-outs

Hierdoor zijn de Groningse vrouwen samen met Huizen veroordeeld tot het spelen van play-out wedstrijden tegen de beste ploegen uit de Overgangsklasse. Het speelschema hiervoor is op dit moment nog niet bekend.

Tweede zege

Nijmegen en GHHC begonnen de laatste speeldag allebei met vijf punten. De tweede seizoenszege kwam op precies op het goed moment voor de formatie van coach Marc Materek. Deze voorlopige ontsnapping was zeer verrassend omdat de Groningse formatie het hele jaar onderaan stond op de ranglijst.

Voorsprong

Zelf kwam de ploeg al in de zesde minuut op voorsprong in de wedstrijd tegen Kampong door een treffer van Klaartje de Bruijn, terwijl ondertussen Nijmegen na een dikke tien minuten tegen een achterstand aankeek.

Afhankelijk

GHHC was afhankelijk van het resultaat van Nijmegen dat nog voor rust al de tweede tegentreffer tegen Huizen moest incasseren. De Groningse vrouwen moesten hierdoor minimaal een gelijkspel uit het vuur slepen om de directe concurrent achter zich te houden.

Beslissing

Vlak voor rust werd het nog even spannend in Utrecht toen Renee van Laarhoven uit een strafcorner de gelijkmaker scoorde namens Kampong. De gasten lieten zich echter niet ontmoedigen en meteen na de onderbreking maakte Fieke Hoff de beslissende treffer door een tip-in in de kruising te werken.

Vreugde

Na het eindsignaal was er grote feestvreugde aan de kant van GHHC dat op deze manier op wonderbaarlijke manier aan directe degradatie wist te ontsnappen.

Stand

GHHC eindigt de reguliere competitie op de voorlaatste elfde plek met acht punten uit 22 wedstrijden.

Lees ook:

