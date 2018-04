Donar stelt eerste plek veilig met 16-jarige uitblinker Mast

De basketballers van Donar hebben Apollo uit Amsterdam in eigen huis voor 3.645 toeschouwers met 90-61 verslagen. Hierdoor eindigen de Groningers definitief als eerste in de competitie.

Halverwege was het 41-38 tegen Apollo. Topscorer aan de kant van de Groningers was Drago Pasalic met twintig punten.



Rienk Mast

De 16-jarige Rienk Mast viel op bij Donar. Hij had een basisplaats en was goed voor achttien punten en negen rebounds. Hij speelde in totaal ruim dertig minuten. In de competitie kwam hij tot vandaag niet verder dan vijftien minuten speeltijd, zes punten en vier rebounds in één wedstrijd.



Blessures

Bradford Burgess (kuit) en Evan Bruinsma (enkel) deden niet mee bij Donar, vanwege blessures die zij zaterdagavond opliepen in wedstrijd tegen Rotterdam.



Schema play-offs

De Groningers zijn nu definitief vrijgesteld van de eerste ronde (kwartfinale) van de play-offs.



Halve finale

Hierdoor beginnen de Groningers op dinsdag 8 mei (thuis) aan de halve finale (best-of-seven). De overige speeldata zijn: donderdag 10 mei (uit), zaterdag 12 mei (thuis), dinsdag 15 mei (uit) en indien nodig op donderdag 17 mei (thuis), zaterdag 19 mei (uit) en zondag 20 mei (thuis).



Finale

Als Donar de finale haalt, volgen de volgende speeldata: dinsdag 22 mei (thuis), donderdag 24 mei (uit), zaterdag 26 mei (thuis), dinsdag 29 mei (uit) en indien nodig op donderdag 31 mei (thuis), zaterdag 2 juni (uit) en zondag 3 juni (thuis).

BAL & New Heroes

Donar speelt de komende week nog twee wedstrijden voor de competitie. Dinsdag is BAL uit Weert de tegenstander in MartiniPlaza. Zaterdag spelen de Groningers in Den Bosch de uitwedstrijd tegen New Heroes.

