Lycurgus-coach in de wolken, coach Orion vindt het ‘helemaal niks’

De volleyballers van Abiant Lycurgus lieten zaterdagavond de spierballen zien in de finale van de play-offs. Door de 3-0 zege in Doetinchem kunnen de Groningers volgende week de derde landstitel op rij pakken.

'Heel goed volleybal, messcherp, een fantastische teamprestatie', jubelt Lycurgus-coach Arjan Taaij na afloop. Voor de Groningse oefenmeester was het een mooie afsluiting van de week, waarin hij zijn derde kind kreeg. 'Ja, dubbel feest', lacht hij na afloop.

Kleine oogjes

'Je ziet wel aan z'n oogjes dat hij een zware week heeft gehad, maar ondanks alles is hij ook heel betrokken geweest bij het team', voegt Wytze Kooistra toe.

'Helemaal niks'

Aan de andere kant heeft de coach van Orion, Redbad Strikwerda, grote moeite met het verlies van zijn ploeg. 'Ik vond het natuurlijk helemaal niks, dat is duidelijk. Naja, credits aan de tegenstander.'

'Drieduizend supporters uit Groningen'

Strikwerda was eveneens teleurgesteld in het lage aantal toeschouwers, net als in Groningen ongeveer vierhonderd. 'Ja, dat vind ik pet. Dat vind ik helemaal niks. Ik had gehoopt dat die drieduizend supporters uit Groningen nog hier naartoe zouden komen, dan hadden we nog wat verdiend hier.'

Werkgroepje 'Plaza-verhaal'

Het is maar te hopen voor Lycurgus dat het volgende week wel goed vol zit in MartiniPlaza. 'We hebben een heel mooi werkgroepje dat de laatste dagen gigantisch hard aan het trekken is aan dat hele Plaza-verhaal. Ik heb daar heel veel vertrouwen in', legt Taaij uit.

'Team verdient bomvol Plaza'

'En op het moment dat we daarin ook nog de beslissing kunnen forceren, is denk ik wel extra mooi om die zaal gewoon bomvol te krijgen. Het team verdient dat', besluit de Lycurgus-coach.

Lees ook:

- Lycurgus heeft derde landstitel voor het grijpen na ruime zege in Doetinchem

- Lycurgus over lege stoeltjes: 'De thuisblijver was de verliezer'

- 'Die drieduizend Lycurgus-supporters moeten zich doodschamen!'