Driever schiet Be Quick langs Blauw Geel '38

Daan Driever, in het witte shirt, scoorde twee keer voor Be Quick (Foto: JK Beeld)

Be Quick heeft zondagmiddag drie zeer belangrijke punten gepakt. De thuiswedstrijd tegen Blauw Geel '38 werd met 3-1 gewonnen. Daan Driever was de uitblinker aan de kant van de Groningers met twee doelpunten.

Achterstand omgebogen

Na rust werd een 1-0 achterstand omgebogen in een zege. Be Quick staat na deze overwinning op de zeventiende plaats in de derde divisie met 26 punten uit 28 duels. Het gat met de veilige veertiende plaats is vijf punten.

Slechte beginfase

De ploeg van scheidend coach Kevin Waalderbos leek in de beginfase weinig geleerd te hebben van de afstraffing van vorige week tegen HBS. Toen werd er met 5-1 verloren en keek Be Quick al na tien minuten spelen tegen een 3-0 achterstand aan.

Beroerde start

Ook zondagmiddag was de start beroerd want al in de 7e minuut scoorde Danny Verbakel de openingstreffer voor de gasten. Doelman Robert Smit wist nog te redden op de inzet van Serdan Ordu, maar moest het hoofd buigen voor de inzet van Verbakel.

Langszij

Smit hield zijn ploeg in de eerste helft nog een aantal keer op de been. De thuisploeg wist op de Esserberg weinig af te dwingen. In de tweede helft tapte Be Quick uit een volledig ander vaatje, en kwam tien minuten na de onderbreking langszij.

Doelpunten

Topscorer Daan Driever kreeg een strakke voorzet van Thomas Careman en wist deze tot doelpunt te promoveren: 1-1. Een kwartier voor tijd zette Martijn Delger de Groningers op voorsprong door na een scrimmage het laatste zetje te geven en de bal in het doel te werken.

Beslissing

Be Quick zette door en maakte de bevrijdende derde treffer in de 83e minuut. Het was opnieuw Daan Driever die met zijn tweede treffer van de middag het duel besliste na een goede voorzet van Kees Noordmans.

Spanning

Het blijft razendspannend onderin. Be Quick, Jong de Graafschap en Quick '20 staan allemaal op 26 punten met nog vijf duels op het programma. Hekkensluiter De Meern heeft 24 punten. De onderste twee ploegen degraderen, de nummers vijftien en zestien moeten nacompetitie spelen.

Programma

Eerstvolgende duel voor de withemden is de uitwedstrijd volgende week zondag tegen UNA uit Veldhoven dat tweede staat.

