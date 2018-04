Deel dit artikel:











Politie weer bereikbaar na telefonische storing (update) (Foto: FPS/Jos Schuurman)

De politie in Noord-Nederland was zondag moeilijk bereikbaar op het telefoonnummer 09008844. Dat kwam door een technische storing. Rond acht uur in de avond leek de storing te zijn verholpen.

De politie vroeg om in geval van spoed of mensen het op een ander moment willen proberen of een formulier invullen via deze website. Het noodnummer 112 was wel bereikbaar voor spoedgevallen.