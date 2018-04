Deel dit artikel:











Petitie tegen gaswinning Pieterzijl meer dan 2.000 keer ondertekend (Foto: RTV Noord / Jan Been)

De petitie 'Geen gaswinning in Pieterzijl' is meer dan 2.000 keer ondertekend. Met de petitie verzoeken ondertekenaars om de toestemming voor de gaswinning bij Pieterzijl per direct in te trekken en geen nieuwe boringen in het noorden van Nederland toe te staan.

Volgens de ondertekenaars heeft de overheid 'de enige juiste beslissing' genomen om de gaswinning in Groningen op termijn naar nul bij te stellen. Nieuwe boringen 'Ondanks deze toezegging heeft de overheid besloten dat de NAM in de provincie Groningen nieuwe boringen naar gas mag verrichten', zo is te lezen op de website van de petitie. 'Hiermee wordt het vertrouwen in de overheid geschaad.' Volgens de ondertekenaars kan de overheid, gezien de geschiedenis, de bewoners geen veilige leefomgeving bieden. Fracken Eind maart werd bekend dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken toestemming heeft gegeven aan de NAM om gas te winnen op de locatie Pieterzijl Oost. De NAM mag daarbij ook het omstreden fracken gebruiken. Bij deze methode worden onder hoge druk water, chemicaliën en keramische korrels in de boorput gespoten. De provincie Groningen, de gemeente Zuidhorn en het waterschap zijn tegen gaswinning bij Pieterzijl. Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) zei eerder dat er 'erg veel onrust heerst in de Groninger samenleving over gaswinning. Dan moet je geen nieuwe activiteiten beginnen.' Einddatum petitie De einddatum van de petitie is 30 mei. Ondertekenen kan hier. Lees ook: - Minister: fracken mag bij Pieterzijl

