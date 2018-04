Expeditie Grunnen: proeft de lente in Bourtange

Gezellige terrasjes, muziek, markt, wat wil een mens nog meer? Bezoekers van de Vesting Bourtange hebben dit weekend kunnen genieten van het heerlijke weer op de Voorjaarsmarkt.

Vestigingsmanager van Bourtange, Henri Meendering, weet niet iets op te noemen waar het team van Expeditie Grunnen nou echt heen moet. 'Het is gewoon de gezellige sfeer, de terrasjes het lekkere weer, het is gewoon genieten hier dit weekend'. Kijk voor de sfeerbeelden van de Vesting Bourtange naar Expeditie Grunnen.

