Bitter zilver voor Gyas-roeister Clevering

De teleurstelling droop van het gezicht van Ymkje Clevering tijdens de hulding van de twee-zonder-stuurvrouw bij de Nederlandse kampioenschappen roeien op de Bosbaan in Amstelveen.

Tweede

De Gyas-roeister was met José van Veen favoriet voor de titel, maar het tweetal kon de lastige golven door de harde meewind niet handelen en werd tweede achter Nereus.

Titels

In de skiff was titelverdedigster Sophie Souwer kansloos en was met de vijfde plaats alleen sneller dan haar clubgenote Marloes Oldenburg. Nederlandse titels waren voor de Groninger-talenten Aegir skiffeur Melvin Twellaar in de klasse onder 23 jaar en Jelle Bakker (Hunze) onder zestien jaar.