Mollema en Slagter spelen geen rol van betekenis in 'LBL'

De Groningse wielrenners Tom-Jelte Slagter en Bauke Mollema kwamen er zondag niet aan te pas tijdens de 104e editie van Luik-Bastenaken-Luik.

De laatste voorjaarsklassieker werd gewonnen door de Luxemburger Bob Jungels. Mollema kwam als 25e over de finish, Slagter moest genoegen nemen met de 30e plaats in de eindklassering.

Zat veel te ver weg

'Ik begon veel te ver van achteren tijdens de beklimming van de Côte de la Roche-aux-Faucons op twintig kilometer van de eindstreep,' aldus Mollema. 'Het lukte niet om op te schuiven, kon pas als ongeveer 60e beginnen. Bovenop de col was ik misschien 25e, maar toen was de groep met kanshebbers al te ver weg.'

Rustperiode

Mollema gaat nu een rustperiode in. 'Vandaag was jammer, deze klassiekers die ik nu gereden heb zijn niet de belangrijkste koersen voor mij dit jaar. Nu even een weekje rust en dan opbouwen naar de Tour,' aldus een ingetogen Mollema.

Beter verwacht

Ook Slagter kwam er niet aan te pas. 'Ik had vandaag wel wat beter verwacht,' geeft Slagter toe. 'Geen superbenen vandaag, ik had beter vooraan moeten zitten op momenten dat dit gevraagd werd. Hier wil ik heel erg goed zijn, dit jaar helaas niet geworden waarop ik had gehoopt.'

Ziek

'In Parijs-Nice werd ik ziek, dit wil ik niet als excuus aanvoeren, maar daar heb ik zeker acht dagen thuis last van gehad. Hierdoor moest ik eigenlijk met een te slechte conditie naar het Baskenland. Niet ideaal in ieder geval.'

Gas terug

'Nu eerst neem ik wat gas terug, rijd nog wel Frankfurt volgende week, en dan rustig opbouwen naar de Ronde van Californië. Ik hoop ook op de Tour de France, ik zit in de voorselectie. Hopelijk ook bij de uiteindelijke selectie,' besluit Slagter.