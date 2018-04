Uitvallen vluchten Nordica door beschadigd toestel, ziekte en logistieke problemen

De problemen met vier vluchten op 20, 21 en 22 april van vliegmaatschappij Nordica op Groningen Airport Eelde, komen volgens Nordica door ziekte van personeel, falende logistiek en technische problemen.

Dat schrijft Nordica zondagmiddag in een verklaring op het uitvallen van vluchten tussen Groningen Airport Eelde en Kopenhagen en München. Hierdoor zijn in ieder geval in München reizigers gestrand die terug willen naar Eelde.

Gestrande passagiers

Bij RTV Noord kwam zaterdagavond een mail binnen van een passagier die gestrand was in München. Hij schrijft: 'Gisteren (vrijdag) kregen wij via de sms en e-mail bericht van Nordica dat onze vlucht van vandaag van München naar Eelde plotseling was gecanceld.'

'Via veel omwegen hebben wij uiteindelijk kunnen regelen dat wij vandaag verlaat van München via Amsterdam naar Groningen kunnen. In het eerste aanbod van Nordica was dit niet eens mogelijk en moesten wij zelfs een dag wachten om terug te keren naar Eelde.'

Problemen

Volgens Nordica begonnen de problemen toen drie bemanningsleden onverwacht ziek werden, vlak voor hun vertrek. Door logistieke problemen konden vervangende bemanningsleden niet ingezet worden.

Ook raakte zaterdagavond een vliegtuig beschadigd op het vliegveld in Eelde. Hierdoor werd het toestel aan de grond gehouden. De vliegmaatschappij stuurde hierover de onderstaande afbeelding mee:

Wijzigingen vluchtschema

Nordica heeft het vliegschema op een aantal punten aangepast. Zo vertrok de vlucht van Groningen naar Kopenhagen op zondagavond een uur later, om 19.20 uur. De vlucht van Groningen naar Kopenhagen op maandag vertrekt 3.40 uur later, om 10.10 uur.

De vliegmaatschappij stuurt maandagochtend een vervangend toestel, om de vlucht naar München volgens het normale schema te kunnen doen.

Nordica betreurt gang van zaken

Nordica schrijft dat het ermee eens is dat de situatie 'onacceptabel' is. 'We doen er alles aan om de situatie zo snel als mogelijk op te lossen.'

'We betreuren de ongemakken die dit heeft betekend voor onze passagiers, en hopen voor uw begrip. We hebben onze procedures verbeterd en hopen om onze goede service van Groningen te kunnen hervatten, zoals die verwacht wordt door onze passagiers', besluit de vliegmaatschappij.

'Mis verklaring richting gedupeerden'

De gestrande passagier die bovenaan dit artikel zijn verhaal vertelt, schrijft dat hij begrijpt wat Nordica zegt. 'Maar ik mis een verklaring richting de gedupeerden. Wij hebben zowel van Nordica als van Groningen Airport Eelde geen reactie mogen ontvangen.'

'Het is het aloude liedje dat gedupeerden zelf in de pen moeten klimmen om hun claim in te dienen. Het zou de maatschappij en het vliegveld sieren als zij zelf met een voorstel komen, zodat de gedupeerden van allerlei rompslomp gevrijwaard worden.'

'Verhaal Nordica spreekt voor zichzelf'

In een reactie zegt woordvoerder Bowy Odink van Groningen Airport Eelde dat de verklaring van Nordica 'voor zich spreekt. Die klopt gewoon. Maar het blijft wel vervelend voor de reizigers die getroffen zijn.'

Op de vraag wat Odink denkt over de suggestie van de gestrande passagier, zegt hij: 'De passagier heeft een dienst afgenomen van Nordica. Die vliegmaatschappij is verantwoordelijk voor de dienst, en als die niet doorgaat ook voor de afhandeling daarvan. Wij als luchthaven zijn daar niet direct een partij in, want wij vliegen uiteindelijk niet.'

'Dat neemt niet weg dat wij vaak gezien worden als eerste contactpunt om contact op te nemen met Nordica. Wij zullen mensen dan altijd doorverwijzen naar de vliegmaatschappij.'

Verantwoordelijkheid bij passagiers

Odink legt de verantwoordelijkheid ook voor een deel bij de passagiers zelf. 'Ik weet dat heel veel reizigers die een ticket boeken, allerlei gegevens moeten invullen op de website van Nordica. Waaronder bijvoorbeeld je telefoonnummer.'

'Er zijn heel veel Nederlanders die dan denken: ik vul een fictief telefoonnummer in, zodat ik niet gespamd wordt door een of ander callcenter. Die gedachte kan ik me voorstellen, maar dat betekent ook dat als een vlucht niet gaat, je ook geen sms'je kan krijgen dat de vlucht niet gaat', aldus Odink.

Alternatief

'Een ander probleem is dat als een vlucht uit München niet gaat, dan biedt Nordica een alternatief aan. Dat alternatief zal altijd zijn: of je kunt de volgende dag mee, of je kunt met een andere vlucht naar Amsterdam en dan met de trein mee. Dat zijn een beetje de opties', zegt Odink.

'Het is niet zo dat er een uur later een ander vliegtuig gaat. En ik kan me wel voorstellen dat als je graag naar huis wil, dat beide opties eigenlijk niet zijn wat je wil horen. Maar de realiteit is wel dat er op dat moment geen andere optie is, omdat er sprake is van overmacht.'

Samenwerking gebaseerd op groei

'De samenwerking die Nordica met ons is aangegaan, is gebaseerd ophet feit dat die routes moeten groeien. Dat de toestellen vanaf dag één niet vol zitten, is een feit. Het is wel zo dat ze de kans moeten krijgen om te groeien.'

'Het is wel zo dat ze de kans moeten krijgen om te groeien. Eén ding is zeker: als het toestel af en toe niet gaat, krijgen mensen er geen vertrouwen in. Het is Nordica er alles aan gelegen om zo veel mogelijk te vliegen', besluit Odink.

