Mast: 'Ik hoorde pas vlak voor het begin dat ik ging starten. Cool!' Rienk Mast op weg naar een score archief (Foto: JK Beeld)

Rienk Mast begon in de wedstrijd tegen Apollo Amsterdam in de basisopstelling. 'Ik hoorde vlak voor dat we gingen beginnen de coach zeggen: 'Rienk kom er ook even bij.' Toen wist ik: ik ga starten. Dat was wel cool,' vertelt een lachende Mast.

Zenuwen snel kwijt 'Eerst was ik wel zenuwachtig, maar toen ik eenmaal begon te spelen ging dat wel beter. Ik had toch verwacht dat ik zou spelen, toen bedacht ik me: wat maakt het dan ook uit of ik start of dat ik er iets later in kom,' besluit Mast. Fris spel Coach Erik Braal was tevreden over het optreden van de jongeling. 'Hij speelde fris, als je open bent schieten zo niet dan passen,' analyseert Braal. Veel minuten maken 'Hij laat zien dat hij tegen een team als Amsterdam prima mee kan spelen, lekker veel minuten kan maken. Ik was hartstikke blij dat hij ook aan het publiek hier kon zien wat hij allemaal in zijn mars heeft.' Lees ook: - Donar stelt eerste plek veilig met 16-jarige uitblinker Mast

