Spectaculaire hagelbui in Stad

In de stad Groningen was zondag aan het begin van de avond een forse hagelbui. Op de redactie van RTV Noord komen veel foto's en filmpjes binnen van mensen die dit natuurfenomeen hebben vastgelegd.

In dit artikel hebben we aantal reacties op sociale media verzameld over de hagel en het onweer.

Zo moesten enkele automobilisten schuilen voor de hagel. 'En we zijn er blij om. Wat een stenen. Mien god', schrijft Niels Hilboesen.

Perrie Hoekstra filmde de hagelbui vanuit een achtertuin. Een 'spectaculaire hagelbui', schrijft hij.

Hieronder nog enkele filmpjes van de hagelbui:

Benjamin Derksen maakte deze foto, die goed laat zien hoe groot de hagelstenen zijn.

En waar we vanmiddag nog in de buitenlucht konden zitten, schrijft Marthijs Veldthuis treffend: 'Want april doet wat hij wil.'

Ook in de Poelestraat was het raak



