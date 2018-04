Zeer succesvol weekend voor 57 Hateboerfans in Bergamo

Het was duidelijk voor wie de fans uit Beerta kwamen.. (Foto: RTV Noord/Anja Otto)

Ze trokken met 57 man naar Bergamo en zagen hun held met zijn club Atalanta Bergamo met 2-1 winnen van Torino. Een groep Hans Hateboerfans uit Beerta en omstreken beleefde het weekend van hun leven in Italië.

Hoogtepunt

De bus vertrok afgelopen vrijdagmorgen om 04:00 uur. Na een bezoek aan Milaan op zaterdag volgde zondag het hoogtepunt: het duel tussen Atalanta Bergamo en Torino. Het duel eindigde in een zege voor Atalanta waardoor de ploeg stijgt naar de zesde plaats op de ranglijst, boven het grote AC Milan.

Hans helaas gewisseld

Helaas voor de fans kon Hans Hateboer, die in de basis begon, de wedstrijd niet uitspelen. Al in de eerste vijf mintuten stapte een speler van Torino op zijn voet. Hij verbeet de pijn, maar moest in de rust toch gewisseld worden.

Excuses

Hij belde later zijn vader nog in de bus, die alweer op de terugreis was, en bood zijn excuses aan dat hij niet verder kon spelen. Dit vond hij heel vervelend voor de fans.

Zeer geslaagd weekend

Ondanks dat keek vader André Hateboer terug op een meer dan geslaagd voetbalweekend. 'We zijn een grote familie geworden en gaan binnenkort zeker weer,' aldus een papa Hateboer. 'De reünie is al gepland.'

Uitgebreide reportage

Maandagavond in Noord Vandaag een uitgebreide reportage van het bezoek van de Beertsters aan Bergamo.

