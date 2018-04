Deel dit artikel:











Natuurbrand in bosgebied in korte tijd onder controle (Foto: Ina Kiel / 112Groningen)

Aan de Steenweg in Ter Apel was zondagmiddag een natuurbrand uitgebroken in een bosgebied. De brandweer stuurde uit voorzorg een extra bluswagen.

De brand ontstond door onbekende oorzaak, en breidde zich snel uit door de droogte. De Duitse brandweer hielp ook omdat Ter Apel in een grensgebied ligt. Na ongeveer een halfuur was de brand onder controle.