Bij een ongeluk op de Driebondsweg in Groningen is zondagavond een man gewond geraakt aan zijn hoofd.

De man reed in een rode auto en botste bij een rotonde tegen een lijnbus.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De gewonde is in een ambulance behandeld en ging niet mee naar het ziekenhuis.

De passagiers zijn overgestapt in een andere bus richting Harkstede.