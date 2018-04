Milieudefensie maakt 'routekaart' voor gasloos wonen

Milieudefensie wil dat gemeenten hun inwoners gaan stimuleren om gasloos te wonen. Op die manier kan de vraag naar gas uit Groningen worden verminderd.

De belangenorganisatie wil alle gemeenten in Nederland laten zien welke manieren er zijn om het gasloos wonen te stimuleren. Milieudefensie heeft daarvoor een 'routekaart' gemaakt.

Net een verbouwing

'Je kunt het vergelijken met een verbouwing', legt campagneleider Jorien de Lege van Milieudefensie de routekaart uit. 'Dan wil je ook een overzicht maken met zaken als wanneer is het klaar, wat zijn de kosten en welk gedoe levert het op?'

'Met de kaart hebben we geprobeerd zo'n overzicht te geven. Welke mogelijkheden er zijn om zoveel mogelijk huizen duurzaam te maken.'

Lokaal energieplan

Het eerste op de routekaart is beleid. De Lege: 'Daar begint het mee. Als gemeenten prestatie-afspraken maken, dan kunnen mensen opgeleid worden, plannen gemaakt worden, etcetera.'

Gemeenten hebben intussen afgesproken dat ze in 2021 met een lokaal energieplan komen. Dat is geen kleine klus, aldus De Lege.'We hebben net de overheveling zorgtaken gehad, dat was al gedoe. Dit is nog vele malen groter.'

Den Haag als architect

Het liefst ziet miliedefensie dat gemeenten eerder gisteren dan vandaag beginnen met plannen maken. 'In alle eerlijkheid: Heel Nederland doet eigenlijk te weinig op dit moment. We hadden twintig jaar geleden al moeten beginnen met de overgang naar duurzamer wonen.'

Daarbij ziet De Lege ook een belangrijke rol weggelegd voor de politiek in Den Haag. 'Het Rijk is wat ons betreft de architect. Er moeten landelijke afspraken komen, want als 380 gemeenten allemaal het wiel uitvinden, wordt het chaos. Rijk moet met doelstellingen en financieringsmogelijkheden moeten komen.'

Voorbeelden

Milieudefensie doet ook een aantal voorstellen om duurzaam wonen te stimuleren. Zo wil de organisatie dat hypotheken worden aangepast om wonen zonder aardgas te stimuleren.

De onroerendzaakbelasting (ozb) voor duurzame woningen moet omlaag en er moet een speciaal 'warmtetransitiefonds' komen waar bewoners en gemeenten een beroep op kunnen doen.

