Sportforum over Lycurgus: 'Zijn we uitgekeken op volleybal?'

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben de landstitel voor het grijpen. De Groningers staan met 2-0 voor in de finaleserie en kunnen volgende week zondag voor de derde keer op rij kampioen worden.

Een vraag die veel volleyballiefhebbers bezighoudt is: hoeveel toeschouwers zijn er zondag aanwezig in MartiniPlaza? Het aantal toeschouwers in de eerste twee wedstrijden was 'slechts' 400 per wedstrijd.

Uitgekeken?

'Ik heb er het volste vertrouwen in dat het zondag volle bak is', zegt Lycurgus-coach Arjan Taaij. 'Het zou mij niet verbazen als er komend weekend 3500 mensen in Plaza zitten.'

RTV Noord-verslaggever Karel-Jan Buurke is voorzichtiger. 'Het lijkt erop dat we uitgekeken zijn. Het is anders dan bij basketbal, waar het elke week uitverkocht is. Wellicht is het een beetje onderschat, is er te weinig gedaan om mensen naar de wedstrijden toe te lokken. Dat deed men in het verleden wel.'

Grootste zaalsport

Coach Taaij is het daar deels mee. 'Ik herken wat Karel-Jan zegt over verleden, ook gekoppeld aan het eerste kampioenschap, twee jaar geleden. Maar volleybal is met afstand de grootste zaalsport in Nederland, wereldwijd staat het op nummer twee. Mensen zijn er niet op uitgekeken, maar het is wel een andere beleving, een ander publiek. Daar moet je veel gerichter op zijn.'

Voor mij went succes niet, maar voor de buitenwereld misschien wel Arjan Taaij - coach Lycurgus

Aantrekkelijker maken

Voor Karel-Jan Buurke is het helder dat er iets moet gebeuren. 'Je moet de sport aantrekkelijker maken. Dan komen mensen wel kijken. Waarom bijvoorbeeld niet een pauze na twee sets?' Taaij: 'Dat zou zondag zomaar kunnen.'

Buurke trekt ook de vergelijking met Donar, die wekelijks voor een uitverkocht MartiniPlaza speelt. 'Daar moet je een voorbeeld aan nemen.'

Seizoenkaarten

Als het aan Taaij ligt speelt Lycurgus in ieder geval vaker in Plaza. 'Wedstrijden in Plaza trekken altijd meer publiek, het is dan meer dan alleen wedstrijd. We willen ook zeker vaker naar Plaza toe, maar dat kan nu nog niet.'

Bovendien vindt hij de vergelijking met Donar niet helemaal opgaan. 'Zij hebben 2000 seizoenkaarthouders, wij hebben er honderd. Volleybal kent dat thema nu eenmaal niet. Maar misschien moeten we er wat mee.'

Went succes?

Zou het ook nog kunnen dat het succes - als Lycurgus zondag wint, pakt het de derde landstitel op rij - went? Taaij denkt van niet. 'Ik heb drie kinderen, en de derde is net zo bijzonder als de eerste keer. Voor mij went het niet, maar misschien voor de buitenwereld wel.'

Over één ding is het sportforum unaniem. 'Die titel wordt zondag binnengehaald', aldus Buurke.

