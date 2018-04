Versterking zeedijk bij Delfzijl komt op stoom: tijdelijke loskade geopend

Af en aan rijden de kiepers in Delfzijl. Maandag is de volgende stap gezet in het versterken van de zeedijk, met de opening van een tijdelijke overslaglocatie aan de Damsterkade.

Per dag wordt daar zo'n 850 m3 zand en 2.500 ton klei aangevoerd per schip. Dat wordt met vrachtwagens naar de dijk tussen Delfzijl en de Eemshaven getransporteerd.

Een groot project

Het zand komt voornamelijk uit Duitsland terwijl de klei per schip vanuit Gelderland komt.

'We hebben sinds 20 november al zo'n 200.000 kuub getransporteerd', vertelt projectleider Jasper Bakker. 'Maar het aankomende jaar blijven we nog wel klei en zand aanvoeren.'



Kern van zand

De bestaande kleilaag wordt eerst van de dijk gehaald, daarna wordt de dijk met zand breder en hoger gemaakt om vervolgens 'afgesloten' te worden met de klei.

'Aan klei is moeilijker te komen', legt Sytze Visser van waterschap Noorderzijlvest uit. 'We werken daarom met een kern van zand in de dijk. Als je dat goed afdekt met klei is dat toegestaan.'

Nog wel even bezig

De tijdelijke loskade wordt de aankomende zes weken gebruikt en is tussen 07:00 en 19:00 uur in gebruik. Het is in die periode ook extra druk op de weg.

Het vrachtverkeer rijdt van de Damsterkade over de Oosterveldweg naar de Stationsweg. Daar slaan ze rechtsaf de Kustweg op waar ze net voorbij het MuzeeAquarium de bouwroute naar de dijk opdraaien.

De complete operatie, waarbij bijna twaalf kilometer dijk wordt versterkt, moet eind 2019 klaar zijn.

