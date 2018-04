Rondje Groningen: De terror-otter slaat toe

Is dit het werk van een terror-otter? Of gewoon puur natuur? (Foto: Avifauna Groningen)

Het eerste Rondje Groningen na het weekend is een feit. Daarin onder meer een taaldingetje, wat kiekjes van vroeger, een hete hashtag en een blije Arjan Taaij.

1) Vliegen, met één voorbehoud

Bram Douwes shopt een poster van Airport Eelde naar aanleiding van de uitgevallen vluchten afgelopen periode:

2) Zo kan het natuurlijk ook

Deze balkonzitter greep niet, zoals de rest van Groningen, direct de camera om de hagelbui in Stad zondag te filmen, maar harkte de hagel bij elkaar om het nuttig te gebruiken.

3) Auto's in het Noorderplantsoen

Was er vorige week volop geklaag over de drukte in het Noorderplantsoen... vroeger reden er nog auto's op de plaatsen waar nu fietsen worden geparkeerd.

4) Staan, luie donder!

Ondertussen in Groningen: denken over een werkplek waar je niet kan zitten.

5) Koningsdag: waar mag je komen met je fiets of auto?

Handig om van tevoren te weten.

6) Subtiel. #crematie

Deze tweet oogt zo lief. En dan de hashtag. De fik in Fikkie?

7) Terror-otter strikes again

De natuur is soms hard. Kijk maar naar de otter.

8) Beste Niek...

Niet iedereen is snel van begrip, blijkt maar weer eens.



9) Vol is vol

En dat is stiekem best grappig bij een rondleiding van een diëtist...

10) Nu die andere prijs nog

De baby is er al, nu wacht Lycurgus-trainer Arjan Taaij alleen nog op de landstitel...

11) De gemeente pasd het aan

Als we het toch over taaldingetjes hebben: dit gaat niet goet:

12) Koningsdag in Groningen wordt een feestje...

De oranjes kijken nu al hun ogen uit, volgens deze plaat van gemeente Groningen. Alleen: wat heeft Alexia nou in haar staart zitten?

13) De Papiermolen, maar dan vroeger

Onze vertaling van deze oproep: zwembad De Papiermolen krijgt na de verbouwing in 2019 een hommage aan de oorsprong van vóór het zwembad.

