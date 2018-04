Ontmoeting met de Koning: 'Spannend, ook al zijn het gewone mensen'

Het is vrijdag Koningsdag en daarom vertelt deze week elke dag iemand over zijn of haar ontmoeting met de koning. Maandag is dat Stadjer Anita Schuilling. Zij mocht vorig jaar met koning Willem-Alexander dineren ter ere van zijn vijftigste verjaardag.

'Waanzinnig, heel erg bijzonder', noemt Schuiling die dag. 'Het was heel erg grappig om 'Lang zal ik leven' te zingen voor mezelf.'

Eerst naar toilet

Het diner, met genodigden die op 27 april eveneens vijftig werden of een kroonjaar haden, vond plaats in Paleis op de Dam. 'Er stond een grote rij, dus het eerste dat ik dacht was: oeh kan ik nog even naar toilet want dat is natuurlijk niet gebruikelijk om dat tijdens het eten te doen', herinnert Schuiling zich.

Eenmaal binnen mochten de gasten het koningspaar een hand geven. 'Dat was spannend, ondanks dat het ook gewone mensen zijn.'

Geschenken

Tijdens en na het eten was er tijd voor een praatje met het koninklijk paar. Schuiling sprak met zowel koningin Máximà en koning Willem-Alexander. 'We hebben gesproken over de geschenken die ik had meegebracht. Dat had ik geregeld met verschillende bedrijven uit Groningen.'

Langs de route?

Voor Schuiling was het een mooie ervaring. Om die reden heeft ze overwogen om ook komende vrijdag langs de route te gaan staan, in de hoop op een weerzien met het koningspaar.

'Maar toen ik de route zag, dacht ik: dat wordt moeilijk. Dus ik overweeg om vrijdag ook de ruimte te geven aan anderen en thuis voor de tv te gaan zitten.'

