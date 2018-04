Tafelbrug bij Zuidhorn is weer gerepareerd (update)

De tafelbrug in het Van Starkenborghkanaal tussen Noord- en Zuidhorn kampte maandagochtend met een storing. De brug stond open en wilde niet meer naar beneden.

De oorzaak van de storing is niet bekendgemaakt. Monteurs hebben het euvel verholpen.

Aanvaring

Vorige week voer een schip tegen de brug en verloor de stuurhut. Of de aanvaring te maken had met deze storing is niet duidelijk.

Twee maanden geleden kampte de tafelbrug ook al twee keer met een storing. Toen waren er problemen met de slagbomen.

