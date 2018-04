Groningse studenten winnen Batavierenrace: 'Het lag heel dicht bij elkaar'

Het was tot het laatste moment spannend, maar het Groningse team van de RUG en Hanze won zaterdag de 46ste editie van de Batavierenrace.

Het Groningse team deed 9 uur en 48 minuten over de afstand van 175 kilometer. Op plek twee kwam een universiteitsteam uit Nijmegen.

Spannend tot het laatst

Het verschil in de laatste meters was klein. 'Het lag heel dicht bij elkaar', vertelt ploegleider Jeffrey Zant. 'Als Nijmegen geen tijdstraf had gekregen was het verschil maar zes seconden geweest.'

De Batavierenrace is een estafettewedstrijd voor studenten die van Nijmegen naar Enschede voert. Er zijn in totaal 25 etappes die in de nacht, ochtend en middag gelopen worden.

