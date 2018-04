Vrijdag 27 april viert het koninklijk paar Koningsdag in Groningen. In de aanloop naar de feestelijke dag halen vijf RTV Noordmedewerkers persoonlijke herinneringen op aan Willem Alexander of Máxima. Vandaag: Cunera van Selm

'Wil je een interview met 'm?' vraagt de jongeman van de Rijksvoorlichtingsdienst. Ik verslik me bijna in m'n koffie, daar had ik niet op gerekend.

Het is 13 november 2000 en Kroonprins Willem Alexander is in Termunterzijl om het nieuwe gemaal Rozema te openen. Ik mag er voor TV Noord verslag van doen.

De 33-jarige prins is even daarvoor monter uit de koninklijk blauwe bus gestapt. Blond en met middenscheiding. Hij is in die tijd vooral in het nieuws vanwege geruchten over een liefdesrelatie met ene Máxima Zorreguieta uit Argentinië. Onder haar invloed zal de scheiding in z'n haar zich later naar de zijkant verplaatsen, maar zo ver is het nog niet.

In het nieuwe gemaal wordt de prins toegezongen door Wia Buze. 'Ik kom van Ziel', één van haar grootste hits, de prins deint voorzichtig mee. 'Het is een aardige jongeman', zal Wia later zeggen, 'maar niet mijn type natuurlijk'.

De aardige jongeman draait aan een blauw wiel en het gemaal is geopend. Dijkgraaf Alfred van Hall (oranje stropdas) bedankt hem met een ingelijste foto uit 1973. Een foto van koninklijk zeilschip De Groene Draak in de haven van Delfzijl, met aan boord de Kroonprins, z'n ouders en broers.

Terwijl ze in het gemaal toe zijn aan de gebruikelijke toespraken drink ik buiten een bekertje koffie met een aardige jongeman van de RVD, helemaal mijn type. Hij vindt mij blijkbaar ook aardig want hij stelt voor een interview te regelen. En warempel, zodra de prins buiten komt word ik voorgesteld. Ik krijg een ferme handdruk, mompel iets van Koninklijke Hoogheid en mag een paar vragen stellen.

Eerst maar eens over het belang van het gemaal. Da's natuurlijk een makkie voor onze 'waterprins'; dat je in geval van zware regenval het water snel weg kunt pompen. Of hij wel vaker in Termunterzijl is geweest. Nou, dat weet hij niet precies, maar wel in Delfzijl, waar hij net die mooie foto van gekregen heeft. Wat herinnert hij zich daarvan? Dat er in de jachthaven een verkeerspark was met trapautootjes, 'Dat zijn prachtige herinneringen', zegt hij met een dromerige blik in z'n ogen. Dit lijkt me het ideale moment om naar Máxima te vragen en een dikke primeur te scoren. Maar net als ik diep ademhaal grijpt de ineens iets minder aardige RVD-jongen in, 'Sorry, dit was de laatste vraag, we moeten helaas weer verder'.

'Verder' is naar Nieuweschans, waar de prins met burgers en notabelen spreekt over Oost-Groningen. Eén van de gelukkigen is communist Koert Stek, keurig in pak met stropdas (niet oranje). 'Hij had zich goed voorbereid', zegt Stek na afloop, 'hij wist alles van de problematiek van dit gebied'.

Het bezoek is afgelopen. De prins stapt in z'n blauwe bus, zwaait nog een keer joviaal. Ik spoed me met de cameraman terug naar de redactie aan het Martinikerkhof om de reportage in elkaar te draaien en daarna het nieuws te presenteren.

Onderweg besef ik spijtig dat ik een kans voor open doel heb gemist. Dat ik me heb laten imponeren door die aardige jongemannen. Dat ik gewoon direct had moeten vragen: Koninklijke Hoogheid, bent u verliefd op ene Máxima? En dat hij dan zou zeggen: Ja, smoorverliefd!

Lees ook:

- Alles over Koningsdag 2018