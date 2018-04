Oplichter met 'opvallend grote oren' actief in Oldambt

De politie in Oldambt waarschuwt dat er een landelijk bekende oplichter actief is in de regio. Kenmerkend detail: de man schijnt opvallend grote oren te hebben.

In Bad Nieuweschans is een hotel al slachtoffer geworden. De man boekte daar onder een valse naam een kamer. In Bunde (Duitsland) wist hij een kerk een paar honderd euro afhandig te maken met een zielig verhaal en in Finsterwolde betrok hij enkele tijd een woning.

Nog in de regio

Volgens de politie is er een aanzienlijke kans dat de man nog in de regio is en dat hij geld probeert los te praten of bij hotels incheckt.

Het advies is om de identiteit van klanten extra goed te controleren en bij een vermoeden de politie in te schakelen.

Signalement

Het zou gaan om een kalende man met een stevig postuur die rond de 1.80 meter groot is. Hij heeft volgens de politie 'opvallend grote oren' en spreekt accentloos Nederlands.