Lopend Vuur: Scholen moeten tegelijkertijd vakantie hebben

De meivakantie is begonnen. Althans voor een aantal scholen. Voor andere scholen is het nog even wachten.

Officieel is de meivakantie dit jaar van 28 april t/m 6 mei. Er zijn echter scholen die deze week al dicht zijn en scholen die er juist een week aan vast plakken.

Over drie weken verspreid

En zo kan het voorkomen dat er gezinnen zijn bij wie de vakantie over drie weken verspreid is, omdat de kinderen op verschillende scholen zitten. Zelfs als de scholen in dezelfde plaats of gemeente liggen. Voor ouders kan dat knap lastig zijn, bijvoorbeeld in verband met de opvang.

Hoe zit dat bij jou? Ons Lopend Vuur van vandaag:

Praat mee!

Moeten scholen in het Noorden dezelfde vakantieweken handhaven? Of juist niet? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

